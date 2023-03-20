Tepebaşı Belediyesi sel bölgesinde

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü arazözü sel bölgesine müdahale amacıyla Şanlıurfa’da görev yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arazöz aracı, belediye personeli ile birlikte selin zarar verdiği yerlere müdahale etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde afet bölgesine ulaştı. Hızla çalışmalara başlayan Tepebaşı ekibi, kentte su baskınlarına müdahale ederek temizlik çalışmalarına destek oldu.