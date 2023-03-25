Tarımsal üretimde kooperatifçiliğin önemi anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, tüm yönleri ile kooperatifçilik konusu katılımcılara aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Düzenlenecek kooperatifçilik eğitiminde de üreticilerin ve konuya ilgi duyan vatandaşların, üreticilerin gelirlerini artırmada ve tarımsal gelişmeyi sağlamada önemli araçlardan biri olan kooperatifçiliği kavraması amaçlandı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen eğitim çalışmasında tarımsal kalkınma kooperatifi kuruluş aşaması, kooperatifçilik avantaj ve dezavantajları, kadın kooperatiflerinin ayrıcalıkları, kooperatif kurmak için başvuru şartları gibi detaylar ele alındı. Ziraat mühendisi Adem Anasız ve ziraat yüksek mühendisi Canan Yaşar tarafından verilen eğitimde kooperatifçiliğin tanımı gereği insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesinin sağladığı vurgulandı. Katılımcılar da tarımsal üretim faaliyetlerinde birlikte hareket etmenin önemini kavradıklarını belirterek eğitim çalışması için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler de bu tür eğitim çalışmalarının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.