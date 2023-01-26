Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Olmayan Genç Girişimciler Projesi’nin ilk etabı tamamlandı

Eskişehir’den Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde “Sürdürülebilir Kırsal Turizm İçin Kırılgan Olmayan Genç Girişimciler” adlı projenin ilk etabı gerçekleştirildi.

ESTÜ ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan "Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Olmayan Genç Girişimciler (Antifragile Young Entrepreneurs for Sustainable Rural Tourism TR01-KA220-YOU-000028958)" adlı projenin ilk çalışmaları tamamlandı. Projenin Koordinatörlüğünü ESTÜ yürütürken konsorsiyumda ise Türkiye’den Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), İspanya’dan Indepcia SCA şirketi ve İtalya’dan Comune di Ponte di Piave Belediyesi yer alıyor.

Dayanıklı genç girişimcilerin yetiştirilmesi hedefleniyor

Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Olmayan Genç Girişimciler adlı projede hedef, Dayanıklı genç girişimcilerin yetiştirilmesi. Bu amaca ulaşmak için gençlerden başarılı girişimcilik modelleri geliştirmeleri de beklenmektedir. Bunun için ise gençlerin yaşadıkları ekosistem ve turizm konusunda donanımlı olmaları, ayrıca kırsal turizm, bölge turizm potansiyeli, pazarlama, iletişim, dijital pazarlamaya ve girişimcilik konularında da yetkin olmaları gerekiyor. Özetle projede genç işsizliğini azaltmaya yönelik kırsal turizm girişimciliği temelli çözümler üretmek; gençleri kırsalda turizm girişimciliğe teşvik etmek, yerelde gençler, paydaşlar ve kurumlar arası bir ağ kurmak; uluslararası alanda kırsal turizm sektöründeki gençlerin girişimcilik, dijitalleşme ve yönetim gibi becerilerini artırmak ve bu yönde gençleri ve gelecek nesilleri teşvik etmek hedefleniyor.

Eskişehir, Cordoba ve Treviso’nun turizm potansiyelleri ortaya konuldu

Projenin ilk aşamasında, projenin uygulanacağı iller olan Eskişehir, Cordoba ve Treviso nun turizm potansiyelinin ortaya konduğu bir kitap oluşturulmuştur. Bu kitapla, doğal ve kültürel turizm çekiciliklerinin tanınması ve korunması hedeflendi. Ayrıca bu proje çerçevesinde, “Kırsal Turizm Girişimcisi Yeterlilikleri Ölçeği” geliştirildi ve uygulama aşamasına geçildi.

Anadolu Üniversitesi projenin ana ortaklarından

Projenin ana ortaklarından Anadolu Üniversitesi, coğrafya başta olmak üzere sürdürülebilir turizm ve koçluk konularında projeye Prof. Dr. Semra Günay’ın koordinatörlüğünde destek veriyor. Turizm kaynaklarının belirlenmesi, afetler ve iklim değişikliği konularında ise Coğrafya Eğitim Derneği, Doç. Dr. Önder Yayla koordinatörlüğünde destek veriyor. Girişimcilik, dijitalleşme ve dijital pazarlama konularında da Eskişehir Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar koordinatörlüğünde projeye katkı sağlıyor. Ayrıca Uluslararası ortaklar Comune di Ponte di Piave ve Indepcie ile koçluk-mentörlük, deneyim paylaşımı ve eğitim modüllerinin hazırlanması için önemli iş birlikleri yürütülecek.

Projenin Eskişehir’den birçok paydaşı bulunuyor

Projenin yerelde birçok paydaşı bulunuyor ve bu çerçevede projenin Eskişehir’deki paydaşları olan Han Belediyesi, İnönü Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi, İŞKUR, Eskişehir Sanayi Odası, KOSGEB, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu (EMDEF)’nundan yetkilileri ile ilk toplantısı 18 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Han Belediyesi Başkanı Erdal Şanlı; İnönü Belediyesi Başk. Yard. Serhat Hamamcı; Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Sanayi Odası’ndan İsmail Öztürk; İŞKUR’dan Erdoğan Şahin, Kosgeb’den Gözde Yenilmez Karabulut, EMDEF Başkanı Seyfettin Çalışkan ve proje ekibinin katılım sağladığı toplantıda, projenin daha iyi bir şekilde yürütülmesi için katkılar ve değerlendirmeleri alındı. Ulusal düzeyde projenin yaygınlaşması ve sürdürülmesi için bu ortaklardan destekler istenirken bu talebin karşılık bulduğu paydaşlarca ifade edildi.

Proje Başlangıç Toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar, Doç. Dr. Şükrü Acıtaş, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yenilmez organizasyonda görev alırken proje konsorsiyumunda yer alan ve yurtiçi ortaklar olan Anadolu Üniversitesi ile Coğrafya Eğitim Derneği temsilcileri de toplantıda yer aldı. Anadolu Üniversitesi’ni temsilen Prof. Dr. Semra Günay, Dr. Öğr. Üyesi Merve Özgür Göde, Dr. Öğr. Üyesi Sema Ekincek; Coğrafya Eğitimi Derneği’ni temsilen Doç. Dr. Önder Yayla toplantıya katılım sağladı. Proje konsorsiyumunda yer alan yabancı ortaklar olan Comune di Ponte di Piave - İtalya ve Indepcie - İspanya toplantıda yer aldı. Comune di Ponte di Piave’yi temsilen Handan Akarsu Scarabello ve Giuseppe Scarabello İtalya’dan; Indepcie’yi temsilen Jesus Ruız ve Carlota Fenoy Garcıa (uzaktan) İspanya’dan yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

Proje çerçevesinde genç girişimci adaylarına; sürdürülebilir kırsal turizm için dayanıklı genç girişimcilerin yetiştirilmesi amacı ile kitapçıklar, eğitim içerikleri, yönlendirmeler ve danışmanlıklar sağlanacak. Projenin Eskişehir gençleri ve turizmi için taşıdığı önem, pandemiyle beraber günümüzde değişen imkanlar göz önünde tutulunca, dikkate değerdir. Sürdürülebilir ve öz kaynaklarını kullanan bir turizm anlayışını yaygınlaştırma fikri taşıyan proje, doğrudan sosyal hayata dokunabilecek etkiler içeriyor.