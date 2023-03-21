Süratli sürücünün çarptığı kediye öğrenciler sahip çıktı

Eskişehir’de aşırı süratli bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu arka bacaklarının kırıldığı iddia edilen kediye öğrenciler sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde hızla seyreden bir otomobil çevredeki otel çalışanları tarafından sahiplenilen kediye çarpıp kaçtı. Kanlar içinde kalan yaralı hayvan, yoldan geçen öğrenciler tarafından kaldırım kenarına götürüldü ve belediye ekiplerine haber verildi. Yaralı kedinin başından biran olsun ayrılmayan öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, çevreden geçen vatandaşlar genç öğrencileri teselli etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer tarafından yaralı kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

“İnsanlar vicdansız olmuş”

Olay esnasında yakınlarda bulunduğu ve hemen geldiğini söyleyen Arif Aydıner, “Kediye araba çarpıp ve kaçmış, sağ olsun öğrenciler yardımcı oldular ve belediyeye haber verdiler. İnsanlar vicdansız olmuş, hayvana çarpıyorsun ama dönüp arkana bile bakmadı. Çarpılan hayvan da olsa neticede bir can taşıyor bu durumu önemsememiz lazım. Böyle durumlarda hayvanın alınıp veterinere götürülmesi lazım ama maalesef bırakıp gitmeyi tercih edenler var. Tahminime göre kedinin arka bacakları kırıldı ama umarım yanılıyorumdur” dedi.

“Bir canı ezdiklerini düşünmeden gidiyorlar”

Eskişehir’de gönüllü olarak sürekli sokak hayvanlarını beslediğini belirten Mehtap Yazıcı, arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine geldiğini söyledi. Bir hayvansever olarak bu tarz olaylara sıkça şahit olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

“Kazayı bir arkadaşım haber verdi. ‘Gelip bakar mısın belki bildiğin bir kedidir’ dedi. Ben civarda sürekli sokak hayvanlarını beslediğim için çoğu kediyi tanıyorum. Bu kediyi de tanıyorum hatta daha dün beslemiştim. Sahiplerine ulaşıp bilgi verdim, onlar da çok üzüldüler. Bu tarz olayları görmek beni çok üzüyor, maalesef bazı sürücüler hızla geçip hayvanlara çarpıyorlar ama bir canı ezdiklerini düşünmeden gidiyorlar. Gözümün önünde o kadar kedi can verdi ki sayısını hatırlamıyorum artık. Bir hayvansever olarak bu duruma tepkiliyim, vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum.”