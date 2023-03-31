Süne mücadelesi ekibine teknik eğitim

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası toplantı salonunda 2023 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde buğdayın en önemli zararlılarından biri olan süne ile mücadele çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner; dünyada, Türkiye’de ve Eskişehir ilinde ekiliş alanı bakımından birinci sırada olan, insan beslenmesinde en çok kullanılan stratejik ürün buğdayın günümüz şartlarında öneminin daha da arttığını ifade etti. Halkın beslenmesinde, dünyada birinci sırada olan makarna ve un sanayi üretiminin sekteye uğramaması için üretim kadar üretimi yapılan ürünün tarladan sofraya gelene kadar kaybının engellenmesi ve kalitesinin korunmasının önemini vurguladı. Bu yıl ki süne mücadelesi çalışmalarının 11 ilçe 258 yerleşim biriminde 1 milyon 921 bin 940 dekar alanda 69 teknik eleman ve 20 araçla yapılacağını belirtti.

Ardından eğitime katılan teknik personele Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Dr. Numan Ertuğrul Babaroğlu, Ziraat Mühendisleri Emre Akci ve Mehmet Çulcu tarafından Süne Mücadelesi konusunda bilgi verildi. Söz konusu eğitime, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Dr. Numan Ertuğrul Babaroğlu, Ziraat Mühendisleri Emre Akci ve Mehmet Çulcu ile Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personel katıldı.