Su motoru çalan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çaldıkları su motorunu 5 bin TL’ye satan 3 şüpheli yakalanırken, çalıntı malzeme sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakamış Mahallesi’nde su motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu V.K., İ.B. ve Z.Y. isimli 3 şüphelinin su motorunu çaldıkları ve çalıntı olduğu tespit edilen bir araçla sanayi sitesine götürdükleri belirlendi. Sanayide bulunan bir su motoru tamircisine 5 bin TL karşılığında satıldığı tespit edilen çalıntı su motoru, el konularak sahibine teslim edildi.

Çalışmalar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.