Soğuk geçen Ramazan ayında vitamin deposu meyve suları talep görüyor

Soğuk havalara denk gelen Ramazan ayında bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar iftar sofralarında gazlı içecek yerine taze sıkım meyve sularını tercih ediyor.

Eskişehir’de mevsim geçişlerinin ve aniden düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle birçok vatandaş grip salgınına yakalandı. Ramazan ayı sebebiyle oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, gerekli vitaminleri alamadıklarını için vücut dirençlerinin düştüğünü ve hastalıklara karşı hassas olduklarını düşündükleri için çareyi bol vitaminli besinler tüketmede buldu. İftar sofralarında tüketmek üzere sağlıklı bir şeyler içmek isteyen vatandaşlar, gazlı içecek yerine bol vitamin içeren taze sıkılmış meyve sularına talep gösterdi. 1983 yılından beri Adana’dan getirdiği meyvelerin özleriyle hazırladığı karışımları satışa sunan Bedir Uykız, “Ramazan ayı ve soğuk havaların denk gelmesi sonrasında işlerim neredeyse 2 kat arttı” ifadelerini kullandı.

“Sağlıksız gazlı içecek tüketimi bırakılmalı”

Doğal meyve sularının çok faydalı olmasına rağmen vatandaşların gazlı içecek tüketmesinin mantıklı olmadığını dile getiren Bedir Uykız, sağlıksız içecek alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Son günlerde meyvelerin çok fazla tüketildiğinin altını çizen Uykız, “Son günlerde hava sıcaklığı birden düşünce bir hareketlilik oldu. Evvelden hava sıcak olduğu için işlerimde azalma vardı ama soğuğun etkisini göstermesiyle beraber tüketim oldukça arttı. Ürünlerim doğal olduğu için tercih ediliyor, vatandaşlar genelde akşamüstleri ya da iftarda falan gelip şişe ile alıyorlar. İftarda sağlıklı bir şekilde iftar açmak istiyorlar. Vatandaşlar bizi tercih ettiği için memnun oluyor. Grip salgını olmasından dolayı işlerim neredeyse 2 kat arttı diyebilirim. Sıkma meyve suları bol miktarda c vitamini içerdiği için ve doğal olduğu için tercih ediliyor. Havalar soğuduğu için hastalık çoğalıyor, biz de bunun ilacı oluyoruz. Şişe ile alıp götürüyorlar ve sağlıklı bir şekilde iftarlarını açıyorlar. Türkiye gazlı içecek olayını aşmalı, gazlı içecek tüketimi bırakılmalı diye düşünüyorum. Ülkemizde her türlü meyve yetişiyor, hepsi vitamin deposu. Bunları tüketip, gazlı ve şekerli içecekleri bırakmak gerekiyor. Sıkma meyve suları tercih edilmeli çünkü doğal, uygun fiyatlı ve tadı çok güzel. Diğerleri sadece şekerli su ve gıda boyası olduğu için sağlıksız. Fiyatlarım genelde 15 ila 20 arasında değişiyor ve vatandaşlar memnun kalıyor” şeklinde konuştu.