SGK önündeki EYT kuyrukları devam ediyor

Eskişehir’de EYT’den faydalanmak isteyen vatandaşların Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) binası önünde oluşturduğu kuyruklar sürüyor.

EYT’nin Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konulmasının ardından Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, Alaeddin Caddesi’ndeki SGK binasının önünde oluşmaya başlayan uzun kuyruklar, aradan günler geçmesine rağmen devam ediyor. EYT’nin çıkmasından yaklaşık 10 gün sonra bile devam ettiği görülen kalabalıktaki vatandaşlar emeklilik başvurusu yapmak için sıra beklemeyi sürdürüyor. Kuyrukların azalmasını umut ederek günler sonra SGK binasına uğrayan EYT’li vatandaşlar ise devam eden kalabalığın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Eskişehir’de ikamet eden ve EYT’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte emekli olan İsmail Menekşe, "Artık emekli olduk ve emekli hayatı yaşayacağız" dedi. Sırada beklerken mutluluğu yüzünden okunan Menekşe, “Günler sonra da olsa EYT kuyruğu tabii ki devam edecek. İsteyen istediği zaman geliyor ve emeklilik başvurusu yapıyor. Biz de bugün SGK binasına uğradık ve kuyruğa denk geldik. Aslında benim de günler sonra gelmemin sebebi sıra beklememekti, ama durum bu şekilde. Ama normaldir, sonuçta bir iki kişi emekli olmuyor. EYT olduğu için çok mutluyuz. Ben 48 yaşındayım, 3 yıldır EYT’yi bekliyordum. Yaklaşık 28 yıllık çalışanım, aslında 3 sene önce emekli olacaktım. Ancak EYT olmasaydı 55 yaşıma kadar 7 sene daha bekleyecektim. Tabii artık emekli olduk ve paramızı yiyeceğiz, emekli hayatı yaşayacağız. Yatacağız, kalkacağız ve rahat edeceğiz. Bir yere gittiğimiz zaman, ‘Kardeşim biz emekliyiz, artık çalışmamıza gerek yok’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.