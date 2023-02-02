Seyitgazi Ziraat Odası’nda Erhan Erden güven tazeledi

Seyitgazi Ziraat Odası’nın olağan genel kurul toplantısında Erhan Erden yeniden başkanlığa seçildi.

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına başkan adayı olarak mevcut Başkan Erhan Erden ve Umut Kuşçu katıldı. Toplam 51 oyun kullanıldığı seçimi, 31 oy alan Erhan Erden’in 21 kişiden oluşan liste kazandı. Umut Kuşçu ise 19 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Erden, seçim sonrası yaptığı konuşmada; "Beni başkanlığa layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde buradayım. Daha güçlü çiftçisiyle beraber büyük Seyitgazi yolunda yeni yatırımlarımız ve projelerimizle işimizin başındayız" diye belirtti.

Seçimin ardından belirlenen Yönetim Kurulu, Erhan Erden, Mevlüt Ülker, Muammer Arslangiray, Soner Mutlu Büyükcan, Kadir Gül, Yüksel Ok ve Enver Elmas’tan oluştu.