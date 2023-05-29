Seçim sebebiyle tedbirlerin uygulandığı caddelerdeki trafik açıldı

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda alınan trafik tedbirleri çerçevesinde araç geçişine kapatılan ve park yapılmasına izin verilmeyen caddeler normale döndü.

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu nedeniyle bir takım trafik tedbirleri alınmıştı. 27.05.2023 tarihinde saat 20.00’dan itibaren uygulanmaya başlayan trafik tedbirleri çerçevesinde bazı caddelerin araç trafiğine kapatılacağı ve trafik güvenliği amacıyla bazı noktalara park yapılmasına izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde binlerce kişinin kutlama yaptığı AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nın bulunduğu Yunusemre Caddesi, devamındaki Ziyapaşa ve İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde trafiğin normale döndüğü görülürken, tedbirlerin uygulandığı diğer caddelerin ise eski haline döndüğü öğrenildi.