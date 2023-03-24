Ramazan pidesi tezgahlardaki yerini aldı

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi pideler tezgahlardaki yerini alırken, pide ustası Mustafa Büyük, “Vatandaşlar pidenin lezzetine dikkat etmeli” dedi.

Ramazan ayına özel olarak üretilen pide satışa sunulmak üzere arife gününden itibaren üretilmeye başladı. Uzun zamandır fırıncılık yapan Mustafa Büyük, her Ramazan ayında uğruna uzun kuyruklar oluşturulan pidenin gramajına göre 9 ila 15 liraya satışa sunulduğunu söyledi. Pide hamuru ile normal ekmek hamuru arasında farklar olduğunu dile getiren Büyük, “Biz hem Kayseri pidesi hem de Ramazan pidesi üretiyoruz. Ramazan pidesini yumurtalı ve sade olmak üzere iki çeşitle müşteriye sunarken, fiyatlarımızı da belediyenin düzenlediği şekilde ayarlıyoruz. Ben vatandaşlara pideyi lezzetine göre tercih etmelerini öneriyorum. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ve sağ olsun müşteriler damak tatlarına göre bizi tercih ediyorlar. Ekmeklerin hamurları arasında bayağı fark var, unların kalitesi değişik olabiliyor. Pide hamuru, ekşi maya ile yapılan Trabzon ekmeği hamuru ve normal somun ekmek için hazırlanan hamur gibi birçok hamur çeşidi var. Mesela Ramazan dışında da pide üretiyoruz ama o pideler ekmek hamuru gibi bir pide çeşidi oluyor. Ramazan ayında yaptığımız pide ise özel bir unla yapılan, normal ekmek hamurunun pidesinden ayrı bir ürün oluyor. Tabi mübarek gün olduğu için Ramazan’ın da bir farkı var. Şu an uzun olması yönüyle diğer pidelerden ayrılan Kayseri pidesi ve normal Ramazan pidesi olmak üzere iki çeşit pide hazırlıyoruz, bin adet satılır diye düşünüyoruz” dedi.