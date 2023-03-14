Prof. Dr. Uğur Bilge "Ülkemizdeki sağlık reformlarından Eskişehir de payına düşeni aldı"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Eskişehir’in de payına düşeni aldığını, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaştığını belirtti.

Prof. Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı hasebiyle paylaştığı mesajında, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları rahmetle andı. "İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür" diyen Prof. Dr. Bilge, mesajına şöyle devam etti;

“Tıp alanında gelişmeler ve ilerlemeler yaşanırken, vatandaşlarımıza erişilebilir, kaliteli, verimli ve teknolojik alt yapısı güçlendirilmiş sağlık hizmeti sunabilmek için devletimizin desteğiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımız üstlendikleri bu büyük sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek tüm gayretlerini göstermektedirler. Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Eskişehir’imizde payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları, vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. İlimizde; Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel sektör tarafından yapılmış ve yapılmakta olan hastanelerimiz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçek ve kalitede olup, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı rahmetle anarken, tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. Şu anda halen konukevlerinde kalan depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza yerinde ağız diş sağlığı hizmetleri dâhil sağlık hizmeti veriyoruz. Halen deprem bölgesinde sağlık çalışanlarımız elinden gelen tüm gayreti insanların yaralarını sarmak ve acılarını hafifletmek için gösteriyor. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye ulaştırılmasında sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumun yetişmesinde katkı sağlayan değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eder tüm sağlık çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunarım.”