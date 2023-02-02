Porsuk Çayı yüzeyi buz tutmaya başladı

Son günlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte soğuk hava, şehir merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın yüzeyinde buzlanmalara sebep oldu.

Eskişehir’de soğuk hava ve şiddetli ayaz etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düştüğü şehirde, Porsuk Çayı’nın Adalar bölgesinden geçen kısımlarında yer yer buzlanma meydana geldiği görüldü. Geçtiğimiz senelerde kasım ile aralık aylarında buzlanma belirtileri göstermeye başlayan çayın bu sene geç de olsa parçalı olarak buzlanmaya başlaması güzel manzaralar meydana getirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, şehir merkezindeki hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar eksi 5 ila 4 derece arasında değişmesi bekleniyor.