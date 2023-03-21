Özel Ümit doktorları kariyer günlerinde öğrencilerin sorularını yanıtladı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi doktorları Rabia Sedef Üre ve Murat Yüzüak, Özel Şehir Eğitim Kurumları öğrencileri ile bir araya gelerek, doktorluk mesleğine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğrencilerin ileride seçeceği meslekleri tanıması için düzenlenen seminerde; Özel Ümit Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak doktorluk mesleğini neden seçtiklerini, mesleğin toplum içindeki yerini anlatarak, öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Doktorluk mesleğinin zorluklarına karşı insanları sağlığına kavuşturmanın tarif edilemez bir mutluluk verdiğini ifade eden Rabia Sedef Üre, ilkokuldan başlayan düzenli çalışma, soru çözme rutininin tıp fakültesini kazanmasına yardımcı olduğunu anlattı. Doktorluk mesleğini seçebilmek için belli psikolojik testlerin yapılabileceğini dile getiren Üre, "Zaman zaman zorlu hastalık süreçlerinde sağlam bir psikolojiye ihtiyaç duyabiliyorsunuz." diye konuştu.

Doktorluğun zor yanlarına da değinen Üre, "Hastalarımıza cep telefonunun olduğu odada uyumamalarını öğütlerken, biz doktorlar uyurken telefonlarımızı baş ucumuzdan ayıramıyoruz, acil durumlarda hastalar ulaşabilsin diye. Sosyal hayatımızı zaman zaman olumsuz etkilese de olumlu yanları ve yaşattığı manevi tatmin duygusu çok daha yüksek, bu nedenle iyi ki doktorluk mesleğini seçmişim diyorum." ifadelerini kullandı.

Okuduğu dönemde doktorluğun en yüksek puanla öğrenci alan bölümlerden biri olduğunu anlatan Dr. Murat Yüzüak, doktorlukta 6 yıl süren öğrenim hayatının insanın kişiliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. "Doktorluk mesleğini yapabilmek için nasıl bir karaktere sahip olunmalı" sorusunu yanıtlayan Yüzüak, "Doktorluk mesleğini seçen insanların karakterleri faklı olsa da öğrenim aldığınız yıllar boyunca okula başladığınız ilk insandan çok farklı biri olarak mezun oluyorsunuz, okul yaşantınız sizi bir şekilde dönüştürüyor." dedi.

Seminerin sonunda Özel Ümit doktorlarına teşekkür edilerek, okul yöneticileri tarafından çiçek verildi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile etkinlik sona erdi.