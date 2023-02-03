(ÖZEL) Masallar yüzlerce çocuğa farklı dünyaların kapılarını araladı

Eskişehir’deki Espark AVM’de, yarıyıl tatiline özel minik ziyaretçiler için düzenlenen masal etkinliğine katılan yüzlerce minik, 7 gün boyunca 23 farklı masal dinleyerek 23 farklı dünyayı keşfetti.

Espark AVM, okulların sömestr tatiline girmesinden sonra minikler için masal etkinliği düzenledi. 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında devam eden etkinlikte çocuklar, anlatıcı İlter Baturay eşliğinde her bir masalla ayrı bir dünyanın kapılarını araladı. Çocuklar, zemin kat etkinlik alanında yere serilen yastıklara oturarak 7 gün boyunca La Fontaine masallarından 1001 gece masallarına, Keloğlan masallarından Andersen’den masallara, Anadolu masallarından klasiklere kadar çok geniş yelpazede 23 farklı masal dinleyerek 23 farklı dünyayı keşfetti. Tamamen ücretsiz olan etkinliğine katılan yüzlerce çocuk, anlatılan masalların tadını çıkardı.

“Eski zamanlardaki gibi oyun oynamıyorlar

Küçük kızıyla birlikte masal etkinliğine katılan baba Onur Küçük, çocukların teknolojiden uzaklaşıp böyle yerlerde sosyalleşmeleri gerektiğini söyledi. Minikler için keyifli bir etkinlik olduğunu belirten Küçük, “Kızımı getirdim, onunla beraber burada eğleniyoruz. Espark için güzel bir etkinlik olmuş. Çocukların teknolojiden biraz daha uzak durmaları için güzel bir etkinlik, masal anlatıyorlar. Çocuklar artık evden çok çıkmıyor. Eski zamanlardaki gibi oyun oynamıyorlar. O yüzden dışarda etkileşime girmeleri için elimizden geldiğince bu tarz etkinliklere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Böyle etkinlikleri takip edip getirmeye çalışıyoruz”

Kardeşiyle birlikte etkinliğe gelen Ecem Sadeler, anlatılan masalların minikler için çok yararlı olduğundan bahsetti. Aynı etkinliğe daha önce de katıldıklarını belirten Sadeler, “Etkinlik çocuklar açısından gayet eğlenceli, onlara masal anlatılarak hikâye anlatımları güçlendiriliyor. Onun dışında yeni hikâyeler öğreniyorlar ve teknolojiden de ayrılıyorlar. O yüzden güzel bir etkinlik olmuş. Kardeşimin de eğlendiğini düşünüyorum, gülüp alkışlıyor. Akrabalarımız burada olduğu için geldik Eskişehir’e, aynı etkinliğe Ankara’da da katılmıştık ve yine çok eğlendi. Böyle etkinlikleri takip edip getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İyi ki gelmişiz”

“Bence çocuklar için güzel bir etkinlik, masal anlatıyorlar” sözleriyle etkinlikten bahseden minik Eymen’in annesi Melike ayaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar için tatil döneminde keyifli bir etkinlik oldu. En azından sıkıldıklarında gelip buraya ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekleri bir etkinlik. Espark’a teşekkür ederiz. Çocuğum içeride çok keyifli şu an, iyi ki gelmişiz.”