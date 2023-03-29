Olumsuz hava şartları devam edecek

Arasında Eskişehir’in de bulunduğu bölgede, bugün kar yağışı ve soğuk hava ile kendisini gösteren olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bölge geneli parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Yağışların bugün (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren doğuya kayarak yarın Bursa ve Bilecik illerinin doğusu ile Eskişehir’de hafif olmak üzere etkili olmaya devam edecek. Düşük sıcaklık sebebiyle gece ve sabah saatlerinde yer yer etkili olmak üzere buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyretmeye devam edecek. En düşük hava sıcaklığının eksi 10 derece ile Beylikova, Çifteler ve Beylikova ilçelerinde görülmesi, merkez ilçeler Odunpazarı’nda eksi 9, Tepebaşı’nda ise eksi 9 derece olması bekleniyor

Rüzgâr, kuzeybatı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bursa’nın batı ve kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi