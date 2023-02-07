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Okullarda görevli aşçılar Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem bölgesine sevk edildi
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan aşçılar deprem bölgesine hareket etti.
ESKİŞEHİR 07.02.2023, 16:05
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan aşçılar deprem bölgesine hareket etti.
Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesine destek amacıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan aşçı, aşçı yardımcıları ve İlk Yardım Merkezi personeli, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki saha çalışmalarına destek amacıyla Hatay’a doğru yola çıktı.