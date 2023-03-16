Müze gezme aşkına sağanak yağmuru umursamadılar

Eskişehir’de 100’e yakın öğrenci, sağanak yağan yağmura aldırış etmeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde düzenlenen müze gezilerine katıldı.

Odunpazarı bölgesinde uzun yıllardır turizm turları hazırlayan Gürsel Gedik, ilkokul 4’üncü sınıfa giden yaklaşık 100 öğrenci için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konulu müze gezileri düzenledi. Düzenlenen gezi sırasında yağan sağanak yağışa aldırış etmeyen çocuklar, Türk tarihini öğrenmek, geçmişte kullanılan ürünleri yakından görmek ve eski günleri hissedebilmek maksadıyla geziye katıldı.

“Çocuklarımıza müze gezme ve şuur kazandırma kültürünü aşılamalıyız”

Her yıl kutlanan bu milli günün önemini gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu dile getiren Gedik, “Bugün çocuklarımıza 18 Mart Çanakkale Zaferiyle ilgili olarak milli şuur kazandırmak maksadıyla, Cumhuriyet Tarihi Müzesi ve Yeşil Efendi Konağı ‘Atatürk ile Bir Gün’ Müzesini kapsayan bir gezi düzenledik. Çünkü müzelerde gezen çocuklar gördükleriyle birlikte tarihimizi daha iyi anlayabiliyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşındaki kahramanlıkları, neler yaptıkları bu müzelerde anlatılıyorken, Çanakkale Savaşlarından kalan çarık, süngü, matara ve buna benzer çeşitli aletleri yakından gören çocuklar zamanın ruhunun daha iyi kavrayabiliyor. Tarihi anlamak çok önemli, çocuklar tarihimizi anlayıp bilirse, gelecekte daha duyarlı vatandaşlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bugün havanın yağışlı olduğunu bilmemize rağmen onlara tarih şuurunu kazandırmak için buralara geldik. Bu yaş grubundaki çocuklarımıza Türk askerinin giydiği çarıkları ve düşman askerlerinin giydiği kabaralı ayakkabıları göstererek geçmişte neler yaşandığını, ne gibi imkânlarda savaştığımızı anlatmamız önemli. Çocuklar yağmura aldırış etmeden geziyorlar, hepsiyle diğer yıllarda tekrar müze gezisi yapmamız lazım. Çünkü çocuklarımıza müze gezme ve şuur kazandırma kültürünü aşılamalıyız. Çocuk hangi yaşta olursa olsun müzelere gitmeli ve anlamasa bile gezip görerek daha yakın hissetmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.