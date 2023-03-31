Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Mevlid-i Şerif okundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir teşkilatı, 25 Mart 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Reşadiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 yılında içinde bulunduğu helikopterin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Kazada Yazıcıoğlu ile birlikte 5 arkadaşı daha vefat etti. Eskişehir BBP il teşkilatı Reşadiye Camii’nde kılınan cuma namazının öncesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ruhu için Mevlid-İ Şerif okuturken, geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmayı da unutmadı. Camiye gelen vatandaşlara gül kolonyası ve paketlenmiş şeker ikram eden BBP üyeleri, cemaatin hayır dualarını aldı.