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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Mevlid-i Şerif okundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir teşkilatı, 25 Mart 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Reşadiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

ESKİŞEHİR 31.03.2023, 15:59
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Mevlid-i Şerif okundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir teşkilatı, 25 Mart 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Reşadiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 yılında içinde bulunduğu helikopterin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Kazada Yazıcıoğlu ile birlikte 5 arkadaşı daha vefat etti. Eskişehir BBP il teşkilatı Reşadiye Camii’nde kılınan cuma namazının öncesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ruhu için Mevlid-İ Şerif okuturken, geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmayı da unutmadı. Camiye gelen vatandaşlara gül kolonyası ve paketlenmiş şeker ikram eden BBP üyeleri, cemaatin hayır dualarını aldı.

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