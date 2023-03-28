Motor sporları kulübünden Eskişehirspor’a büyük kortej

Eskişehirli otomobil ve motosiklet tutkunları, Eskişehirspor takım otobüsünü geçen Pazar günü oynanan 1954 Kelkit Belediyespor maçına otomobil ve motosikletlerle oluşturulan kortej eşliğinde uğurladı.

Eskişehir’in köklü otomobil sporları kulübü AutoShow26 ve motor sporları kulübü MotoShow26, Eskişehirspor’un geçen Pazar günü oynadığı 1954 Kelkit Belediyespor maçı için kortej düzenledi. Eskişehirsporlu taraftarların yoğun katılım gerçekleştirdiği moral kortejinde, Eskişehirspor takım otobüsü maçın oynandığı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’na meşaleler eşliğinde uğurlandı. TFF. Stadyum güzergâhında yüzlerce otomobil ve motosiklet konvoy oluşturdu.