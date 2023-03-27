Meteorolojiden zirai don için sarı alarm

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen sarı alarmla özellikle çiftçilerin zirai dona karşı dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Yarın geceden itibaren 2 gün süreyle Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge geneli için verilen sarı alarmda, orta ve kuvvetli don yaşanabileceği, buna karşı çiftçilerin ve ilgililerinde tedbir alması gerektiği belirtildi.