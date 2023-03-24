Mahmudiye’de 600 dekar nadas alanı Azkan’la buluştu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" çerçevesinde Mahmudiye ilçesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 600 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Mahmudiye ilçesinde kuru şartlarda nohut üretimi yapan 27 çiftçiye yüzde 50 hibeli 6 bin kilogram tohum desteği sağlandı. Mahmudiye ilçesinde 2022 yılında da 60 çiftçiye yüzde 75 hibeli 33,5 ton Azkan tohumu verilmiş ve 3 bin 300 da alanda ekimi yapılmıştır. Verilen bu teşviklerle Mahmudiye İlçesinde kuru tarım şartlarında nohut üretim alanı 4 bin 650 dekara ulaşmış ve bu alanlarda yıllık bazda üretilen nohut miktarı da 518 tona ulaşmıştı.

Törene, Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, projede görevli İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.