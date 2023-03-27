Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, aralarında Eskişehir’in de bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya’da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisi açıklandı. Baca gazı zehirlenmeleri, ağaç kırılması, çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı sarı alarm ile vatandaşlar uyarıldı.