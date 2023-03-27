Kuruyemişçilerin bayram hazırlığı şimdiden başladı

Eskişehir’de Ramazan Bayramı için ön hazırlık yapan kuruyemişçiler, yer fıstığı stoklarını şimdiden doldurdu.

Eskişehirli kuruyemişçilerin Ramazan Bayramı için ön hazırlığı sürüyor. Bayramdan günler önce stoklarını dolduran esnaflar, dükkânlarının önüne onlarca çuval yer fıstığı getirdi. Ramazan Bayramı’nın vaz geçilmezi olan ve bir gelenek haline gelen yer fıstıklarının satışlarıyla ilgili umutlu olan Esnaf, bayram yaklaştıkça yer fıstığı taleplerinin başlamasını bekliyor.

Eskişehir’de kuruyemişçilik yapan ve yer fıstığı fiyatıyla ilgili bilgi veren Ali Rıza Sarsmaz, “Ramazan Bayramı için hazırlıklarımız başladı. Onlarca çuval yer fıstığı getirdik, bayram gelince inşallah hepsini satarız. Piyasa eskisi gibi değil ve şu an çok fazla satış da olmuyor ancak biz umudumuzu kaybetmedik. Zaten bizim satışlarımız bayram yaklaşınca, genellikle bayrama 10 gün kalınca başlar. Elimizdeki 5 kiloluk çuvalların hepsini açarak satıyoruz, 1 kilo yer fıstığını 72 TL’den veriyoruz” dedi.