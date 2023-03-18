Kırım Tatar uyruklu çocuklardan Çanakkale türküsü

Eskişehir’de ikamet eden Kırım Tatar uyruklu çocuklar Çanakkale türküsünü hep bir ağızdan seslendirdiler.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü için ülke çapında etkinlikler düzenlenemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından şehirde ikamet eden Kırım Tatar uyruklu çocukların Çanakkale türküsünü seslendirdikleri bir video yayınlandı. Videoda çocukların hep bir ağızdan türküyü seslendirmesi büyük beğeni topladı.