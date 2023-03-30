Karlı ve soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti

Eskişehir’de aniden düşen hava sıcaklığı ve aralıklı kar yağışına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcaklıkların ardından gelen soğuk hava dalgasıyla, sıcaklıklar kent genelinde hissedilir şekilde azaldı. Soğuk hava ve ara ara etkili olan kar yağışına rağmen kentin en işlek caddelerinden olan İki Eylül ve Hamam Yolu caddelerinde oluşan kalabalık görüntüler ise dikkat çekti. İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar; cadde, sokak ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Soğuk havada alışverişe çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.