Kar yağışı doğada güzel görüntüler oluşturdu

Gece saatlerinde Eskişehir etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte Mihalıççık ilçesi beyaza bürürken, Karaçam mahallesinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Beyaz örtüyle kaplanan Karaçam mahallesi’ndeki vatandaşlar güne kar ile uyandı. Karın etkili olduğu mahallede ise adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü geçimini çiftçilik ile sağlarken, yağan kar yağışını bereket olarak değerlendirdi. Kurak geçen ayların ardından gelen yağışlarla birlikte yüzleri gülen vatandaşlar, tarlalarının suya doyacağını belirtti. Oluşan güzel manzaralar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.