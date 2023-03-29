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Kar yağışı doğada güzel görüntüler oluşturdu
GECE SAATLERİNDE ESKİŞEHİR ETKİSİ ALTINA ALAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE MİHALIÇÇIK İLÇESİ BEYAZA BÜRÜRKEN, KARAÇAM MAHALLESİNDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.
ESKİŞEHİR 29.03.2023, 16:01
Gece saatlerinde Eskişehir etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte Mihalıççık ilçesi beyaza bürürken, Karaçam mahallesinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Beyaz örtüyle kaplanan Karaçam mahallesi’ndeki vatandaşlar güne kar ile uyandı. Karın etkili olduğu mahallede ise adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü geçimini çiftçilik ile sağlarken, yağan kar yağışını bereket olarak değerlendirdi. Kurak geçen ayların ardından gelen yağışlarla birlikte yüzleri gülen vatandaşlar, tarlalarının suya doyacağını belirtti. Oluşan güzel manzaralar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.