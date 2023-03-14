Kanun melodileriyle insanların içini ısıtıyor

Eskişehir’de sıfır dereceleri bulan sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Eskişehirli Ümit Derini isimli sokak müzisyeni Adalar’da kanun çalarak insanlara moral olurken soğuk havalarda içleri de ısınıyor.

Derin, 25 seneden beri kanun çalarak insanların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Eskişehirlilerin yoğun olarak vakit geçirdiği Odunpazarı ilçesine bağlı Adalar mevkiinde son birkaç senedir kanun çaldığını belirten Derin, “Elimden gelen gayretle insanları müzikle dinlendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım benim bu özelliğimi keşfetti. Bana ‘sen de çalabilirsin’ dediler. Ben de o şekilde başladım. Kanun çalmayı seviyorum. Eskişehirlilerin kanun müziğine ilgisi çok iyi. Onları neşelendiriliyorum, keyifli vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

Derin, ‘vatandaşların gönlünden ne koparsa’ diyerek aynı zamanda kanun çalarak ek gelir de sağlıyor. Adalar bölgesinde gezen Eskişehirli vatandaşlar da Ümit Derin’in kanun melodilerine kulak vererek hem eğleniyor hem de Derin’e maddi destek sağlıyorlar. Ümit Derin’in kanun çaldığı bölgeden geçen vatandaşlar ise, kanun melodilerinin kendilerine iyi geldiğine belirtti.