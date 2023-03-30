Kablo hırsızlarının hedefi olan mahallede eczacılar mağduriyet yaşıyor

Eskişehir’de yer altından geçen telefon ve internet bağlantı kablolarının 6 ay içerisinde 3 kez çalınması nedeniyle hizmetlerinde aksama olduğunu söyleyen Eczacı Mustafa Pekak, "Sadece biz değil, hastalarımız da çok büyük mağduriyet yaşadı. Mahallemizde güvenlik önlemlerinin en ciddi şekilde artırılmasını istiyorum" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde yer altından geçen telefon ve internet bağlantı kabloları, hırsızların hedefi haline geldi. Mahalledeki Beykoz Sokak’ta iş yeri bulunan Eczacı Mustafa Pekak, son 6 ay içerisinde kendilerini etkileyen hattaki kabloların 3 kez çalındığını ileri sürdü. İlaç temin etmek için internete bağlı çalışan kayıt sisteminin devre dışı kaldığını ve hastalara mağduriyet yaşattıklarını kaydeden Pekak, kablo hırsızlarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

"Sadece biz değil, hastalarımız da çok büyük mağduriyet yaşadı"

Hırsızlık olaylarının sorumlularının henüz bulunamadığını ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Eczacı Mustafa Pekak, "Son yıllarda mahallemizde çok fazla hırsızlık oluyor. Bu hırsızlıklarda özellikle telefon ve internet kabloları çalınıyor. Yer altından geçen ana hatlara giriyorlar. Mahallemizde çok büyük mağduriyetler oluyor. Son 6 ay içinde 3 kez bizim bağlı olduğumuz hat çalındı. Hem telefon hem internet hem de pos cihazı kullanılamadığı için mağdur kaldık. Son olarak 26 Mart’ta Cumartesi gecesi kablolar çalınmış, Pazar günü biz nöbetçi olduğumuz için eczanemizi açtığımızda telefon ve internet yok, pos cihazı ise çalışmıyordu. Sadece biz değil, hastalarımız da çok büyük mağduriyet yaşadı. Bizim kullandığımız SGK sistemi tamamen internet üzerinden çalışan bir sistem. İnternet olmadığında eczanelerin hayatı felç oluyor. Bu olay birden fazla kez oldu ve sadece benim başıma da gelmedi. Bundan 3 ay önce komşu eczanenin bağlı olduğu hat da çalındı. Daha öncesinde de sağlık ocağı ve başka eczanelerinki çalındı. Mahalleli olarak, esnaf olarak ve sağlık hizmeti sunucusu olarak mağduriyetler yaşıyoruz. Eğer bu kadar hırsızlık oluyorsa, mahallemizde güvenlik zafiyeti var demektir. Ben güvenlik önlemlerinin en ciddi şekilde mahallemizde artırılmasını, bir daha da bu olayların yaşanmamasını istiyorum" diye konuştu.

"Sorun çok ama ilgilenen yok"

Mahalledeki hırsızlık olaylarında artış olduğunu ve önlem alınması gerektiğini aktaran Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Merye Kuş Açıkgöz, "Son günlerde mahallemizdeki hırsızlık olayları çok arttı. Yer altından geçen kablolar bir yana, iş yerlerine ve evlere hırsız giriyor. Vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Hırsızlık olaylarının önüne geçmek için mahallemizdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekiyor. Bu hırsızlıklardan, sağlık gibi önemli bir alanda hizmet veren kuruluşlar dahi etkileniyor ve hizmete ihtiyacı olan vatandaş zor anlar yaşıyor. Bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Sorun çok ama ilgilenen yok" şeklinde konuştu.