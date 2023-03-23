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Jandarma ekiplerinden Yaşlılar Haftası ziyareti
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
ESKİŞEHİR 23.03.2023, 15:16
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Yaşlılar Haftası çerçevesinde Safiye-Gönül Bayar Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinlerinin günü kutlanarak, çiçek dağıtıldı.