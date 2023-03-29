“Innovating Higher Education 2023” bildiri kabulleri başladı

Anadolu Üniversitesi üyesi olduğu Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından düzenlenen Innovating Higher Education Conference 2023’e ev sahipliği yapacak.

Konferans, uluslararası olarak dünyanın önde gelen, açık ve uzaktan öğretim veren üniversitelerinden akademisyenlerin katılımı ile 4-6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımın beklendiği, eğitim camiasına büyük katkı sunacak konferans için bildiri özetleri kabul edilmeye başlandı. Özet gönderimi ve konferans hakkında detaylı bilgiye https://conference.eadtu.eu/submit-abstract web adresinden erişim sağlanabiliyor. Konferans kapsamındaki akademik çalışmalar birden fazla seçenekle prestijli ve saygın dergilerde yayınlanma imkânı da bulacak.

“Açıköğretim sistemimiz tüm dünyanın örnek aldığı bir sistem”

Geçtiğimiz yıl, 28 üyeye sahip açık ve uzaktan öğrenme alanının en etkili uluslararası örgütlerinden biri olan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin (EADTU) Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal düzenlenecek Konferansa ilişkin şunları dile getirdi:

“Açıköğretim Sistemimiz tüm dünyanın örnek aldığı bir sistemdir. Bu kapsamda Avrupa üniversiteleri başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden üniversiteler ile birçok konuda iş birliği yürütüyor ve birçok üniversiteden de yeni iş birlikleri için davetler alıyoruz. Bu konferans ve benzer bilimsel etkinlikler Üniversitemizin uluslararasılaşmasına önemli katkı ve imkanlar sağlıyor sağlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesi büyük ve uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gururluyuz.”