Günyüzü çiftçisi gündöndü ile kazanacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Günyüzü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)’ Projesi çerçevesinde desteklenen ‘Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi’ çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Proje ile 700 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması maksadıyla Günyüzü ilçesinde 17 çiftçiye 350 kilogram Ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kaymakam Gökhan Arslan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü V. Mustafa Girgin, projede görevli İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.