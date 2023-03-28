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Günyüzü çiftçisi gündöndü ile kazanacak
ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE 23 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ‘TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ (TAKE)’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENEN ‘AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİ ZİRVEYE TAŞIYORUZ PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE TOHUM TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.
ESKİŞEHİR 28.03.2023, 16:09
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Günyüzü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)’ Projesi çerçevesinde desteklenen ‘Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi’ çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.
Proje ile 700 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması maksadıyla Günyüzü ilçesinde 17 çiftçiye 350 kilogram Ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kaymakam Gökhan Arslan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü V. Mustafa Girgin, projede görevli İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.