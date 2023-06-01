Gençler kasetlerle nostalji yaşıyor

Geçmişin favori müzik materyalleri arasında olan kasetlere nostalji havasını yaşamak isteyen gençler ilgi gösterirken, ileri yaştaki vatandaşların da kaset merakı devam ediyor.

Teknolojinin hızla geliştiği son yıllarda müzik keyfi akıllı telefon ve bilgisayarlarda yaşanırken, geçmişin vazgeçilmez müzik materyallerinden olan kasetlere ilgi halen daha devam ediyor. Özellikle yeni genç nesil geçmişin nostalji havasını yaşamak için kasetlere ilgi gösterirken, yaşı ilerleyen vatandaşlar da kendi yaşadığı dönemlere ait müzikleri dinlemek için kasetlerden vazgeçmiyor. Eskişehir’de bir sahaf dükkanında kitap ve plak satışının yanı sıra binlerce kaset barındıran Devran Gökay, vatandaşların kasetlere oldukça rağbet gösterdiğini belirterek dükkanında nostalji havasının yaşatıldığını söyledi.

“Kasetin nostalji havasını yaşıyorlar”

Dükkanda hemen hemen her türde toplam yaklaşık 5 bine yakın kasetin olduğunu belirten Gökay, Müşterilerin tercihi kuşak farkına göre değiştiğini dile getirdi. 17-25 yaş arası kuşaktaki gençlerin ağırlıklı olarak rock müzik dinlediğini vurgulayan Gökay, “Yerli ve yabancı ayrıt etmeksizin kasetleri merak edip alıyorlar. 25-35 arası kuşak biraz daha ağırlıklı olarak pop türü kasetlere ilgi gösteriyorlar. Yaşı ileri olan müşteriler ise Türk Sanat Müziği ve arabesk tarzı kaset istiyorlar. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş gibi sanatçıların kasetlerine oldukça rağbet gösteriyorlar. Müşterilerimiz kaset ruhunun nostalji havasını yaşamak istediklerini söylüyorlar. Müşterilerimizin şarkı tercihi yaşına göre değişiyor” diye konuştu.

“Geçmişte alışveriş yapma hissi onlara değişik hissettiriyor”

Kaset ile plak arasında çok ciddi bir fiyat farkı olduğuna da değinen Gökay, “Plağın fiyatı kasete oranla 10 kat daha yüksek. Vatandaş doğal olarak bütçesine uygun olduğu için kaset biraz daha alınabilir hale geldi. İnsanlar artık kaset alımına ağırlık vermeye başladı. Zaman zaman kaset fiyatlarında da artışlar yaşanabiliyor. Eskişehir’de bu şekilde eski tip kasede meraklı olan başka birilerinin olmadığını düşünüyorum ama yine de geçimimizi sağlıyoruz. Genç kuşak kendi zamanında üretilmeyen bir şeye meraklı oluyor. Kendi ebeveynlerinin gençliğinde dinlediği müzikleri dinleme şansı yakalıyorlar. Kaset alma fırsatı buluyorlar. Geçmişe yolculuk yaparak alışveriş yapma hissi onlara değişik hissettiriyor. İleri yaştaki kuşaksa kendi hatıralar kasetleri görüp alıyor ve geçmişi yad ediyor. Kasetin o nostalji havası onları cezbediyor. Bir şekilde geçmişteki nostalji dönemin insanlara verdiği ne varsa bugün biz yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.