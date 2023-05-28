Genç tekvandocular kuşak heyecanı yaşadı

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde tekvando eğitimlerine katılan 126 öğrenci, kuşak sınavına girmenin heyecanını yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen tekvando eğitimlerine katılan öğrenciler, kuşak sınavına girdi. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen kuşak sınavlarına 7-20 yaş arası 126 öğrenci katıldı. Kuşak sınavının açılışında Tekvando Türkiye 2’ncisi olan Egemen Benli’nin, Tekvando Türkiye 3’üncüsü Emirhan Durman ve Efe Mert Bilge’nin yapmış olduğu gösteri beğeni topladı.

“30 öğrenci sarı kuşaktan yeşil kuşağa yükselme hakkı kazandı”

Sınav neticesinde 23 öğrenci beyaz kuşaktan sarı kuşağa, 30 öğrenci sarı kuşaktan yeşil kuşağa, 29 öğrenci yeşil kuşaktan mavi kuşağa, 23 öğrenci mavi kuşaktan kırmızı kuşağa ve 21 öğrenci de kırmızı kuşaktan kırmızı - siyah kuşağa yükselme hakkı kazandı. Kuşak sınavının ardından ise 126 öğrenci yapmış olduğu gösteri ile ayakta alkışlandı.

Öte yandan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünü temsilen Türkiye Şampiyonasına katılan ve 2’nci olan Melihat Bacaksız’a da plaket takdim edildi.