Farklı suçlardan aranan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de farklı suçlardan aranan 4 şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Mahmudiye, Tepebaşı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaşanan çeşitli olayların faillerine yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde ’Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan Ü.A., ’Hakaret’ suçundan aranan T.A., ’Basit Yaralama ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma’ suçlarından aranan A.U. ve ’Haksız Yere Bulundurulan Anahtarlarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık’ suçunda şüpheli olan M.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Farklı suçlardan gözaltına alınan toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.