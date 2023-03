Ezan yarışmasında birinci olan imam güzel sesiyle mahalleliyi namaza teşvik ediyor

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan imamın okuduğu ezan mahalledeki vatandaşların takdirini toplarken, cemaat "Onun namaza daveti bizleri kalpten etkiliyor" diyor.

Eskişehir’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde her sene düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Eskişehir birincisi olan imam Nihat Ağır, güzel sesiyle mahalledeki vatandaşların takdirini topluyor. Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Öğretmen Sokak’taki Kurtuluş Camii’nde imamlık yapan Ağır, okuduğu ezanla cemaati daha çok namaza teşvik ediyor. İlerleyen günlerde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye çapında ilk üçe girmek istediğini söyleyen imam, gücünü ailesinden ve cemaatin sevgisinden aldığını ifade etti.

“Türkiye finaline kalıp ilk üçe girmek istiyorum”

Eskişehir Kurtuluş Camii’nde imamlık yapan ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Eskişehir birincisi olan Nihat Ağır, düzenlenecek yeni yarışmalarla birlikte hedefini daha da yükseklere çıkartmak istediğini belirtti. Türkiye finaline kalmak ve ilk üçe girmek istediğini dile getiren Ağır, “Bu yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her sene düzenlemiş olduğu Ezanı Güzel Okuma Yarışması’dır. Ben her sene bu yarışmaya girerim, Allah 2021 ve 2022’de bunu nasip etti bana. Eskişehir birincisi olarak kentimizi temsilen bölgelere gittim, oralarda da dördüncü oldum. Bu yarışma 2021’de Çankırı’da, 2022’de ise Kastamonu’da oldu. Ezanı Güzel Okuma Yarışması her sene düzenleniyor, Allah nasip ederse bu sene yaparlarsa yine katılacağım. Hedefimi daha da yükseklere çıkartmak istiyorum, Türkiye finaline kalıp ilk üçe girmek istiyorum. Bunun için de çalışıyorum, zaten bunlar çalışmadan ve emek harcamadan olmuyor. Devamlı ezan dinlemek gerekiyor, devamlı üstatları dinlemek gerekiyor. Sürekli üstüne koymak ve çalışmak gerekiyor. Birçok hocadan eğitim aldım, dizlerinin dibine oturdum. Yani her çiçekten bal aldık diyelim. Herkesten bir şeyler alarak ve kendimden de bir şeyler katarak bugünlere geldim” dedi.

“Gücümü ailemden ve cemaatimin sevgisinden alıyorum”

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’na katılmak isteyen diğer vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan ve gücünü ailesinden aldığını söyleyen Ağır konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cemaatimle iletişimim çok iyi, Cami cemaatimiz beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum, bir aile gibi olduk. Burada her projemizi, her şeyimizi birlikte yapıyoruz. Benim yarışmalara katılmamla gurur duyuyorlar, ‘hocamız yarışmaya katılmış, derece almış’ diye seviniyorlar. Ailemle de aynı şekilde, zaten onlar hep destekçim olmuştur. Her daim arkamda durdular, zaten gücümü onlardan alıyorum. Bu yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, çok iyi çalışsınlar. Kaliteli bir eğitim alsınlar ve devamlı dinleyici olsunlar. Şan dersi çok önemli, müzik kulağı olması lazım. Şan eğitimi almadan böyle yarışmalara katılım gösterilmesi pek uygun olmuyor. Tabii ses güzelliği de Allah vergisi, bir yandan da Rabbim ses güzelliğini veriyor. Herkese ayrı bir yetenek veriyor, yarışmaya katılacak arkadaşlara da tavsiyelerim bu şekilde.”

“Sesinin güzelliği, namaza daveti bizleri kalpten etkiliyor”

Kurtuluş Camii’nin cemaatinden olan Tanju Bayraktar, imam Nihat Ağır’la ilgili düşüncelerini aktardı. Nihat Ağır’ın sesinin kendilerini daha çok namaza teşvik ettiğine vurgu yapan Bayraktar, “Biz kimiz ki hocamızın sesini değerlendirelim? Ama bir cemaat üyesi olarak şunu söyleyebilirim, onun sesi bizi daha çok namaza teşvik ediyor. Sesinin güzelliği, namaza daveti bizleri kalpten etkiliyor. Biz de bu davete karşılık vermek istiyoruz. Yarışmalara katılacağından haberimiz vardı, çok çalıştığını da biliyoruz. Çok gayret etti, başarılı da oldu. Hepimiz çok sevindik, inşallah bölge birincisi de olur. Yürekten destekliyoruz, bu işin uzmanı değiliz ama gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla bu konuda iyi gidiyor. Umudumuz vardı, bizim umutlarımızı boşa çıkartmadı ve kendisi en güzel şekilde derece aldı. Zaten bence bu konuda yarışma önemli değil, insanın yürekten söylemesi önemli. Ama bu yarış manevi anlamda bir yarış, o dereceyle geldi biz de bunun karşısında çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.