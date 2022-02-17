Eskişehirli öğrencilerin projeleri uluslararası yarışmada ödül kazandı

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin fizik alanında yaptığı projeler, BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı’nda finale kalarak başarı ödülü almaya hak kazandı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı’nda dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırıyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, uluslararası toplam 856 proje başvuru yaptı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda; Türkiye’nin 31 şehrinden 72 okulun projesi ile beraber, 26 ülkeden toplam 166 proje finale kaldı. Çevrimiçi yarışmada; 498 genç, yarışma heyecanı yaşarken, Eskişehirli öğrenciler de başarılarıyla dikkat çekti.

Eskişehirli öğrenciler başarı ödülüne layık görüldü

Eskişehir Fatih Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Umut Şahan ve Alperen Karagöz’ün Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığında geliştirdikleri iki farklı proje, finalde başarı ödülüne layık görüldü. Şahan ve Karagöz, “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” temasına sahip olan fizik projelerini İngilizce olarak hazırlayarak yine bu dilde sunum gerçekleştirdi.

Başarı ödülü almaya hak kazanan Umut Şahan, kendi çalışmasında, koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmek amacıyla, “Biyoinformatif Tıbbın Bir Tekniği Olan Magnetoterapi ile Covid-19’un Yayılmasının Engellenmesi ve İnsan Vücuduna Kalıcı Bir Zarar Vermeden Covid-19’un Tedavi Edilmesi” konusunu işledi.

Diğer başarılı öğrenci Alperen Karagöz ise, dünyadaki enerji sorununa ve pandemi döneminde çevreci çözümler üretmeyi hedeflediği projesinde “Covid-19 Pandemisinde Hidrojen Temelli Akıllı Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Çözüm Önerilerinin Sunulması” konusunu ele aldı.

Şahan ve Karagöz, danışman öğretmenleri Cengiz Arsu ile birlikte geliştirdikleri fizik projeleriyle Meksika ve Endonezya’da yapılacak uluslararası bilim yarışmalarında da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandılar.