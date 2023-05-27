Eskişehirli öğrencilerden TÜBİTAK Bölge Finalleri’nde 3 birincilik

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 17’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi değerlendirmeleri sona ererken, Eskişehirli öğrenciler 5 alanda dereceye girerek dikkat çekti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204-B Bursa bölge finallerinde, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 8 okuldan 15 projeyle katılan Eskişehirli öğrenciler, 3 birincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 5 derece elde etti.

Bölge aşama sonucunda derece elde öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bilime katkı sağlayan, özgün ve heyecan dolu etkinlikler hazırlayarak projeleri ile hem okullarımıza hem de ilimize gurur yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

Bölge finalisti projeler final yarışmasına davet edilecek

Bu yıl Türkiye genelinde TÜBİTAK’a 12 bin 53 kız öğrenci ve 9 bin 78 erkek öğrenci olmak üzere toplam 21 bin 131 öğrenci tarafından hazırlanan 14 bin 883 proje başvurusu gerçekleşti. Başvuruların ön değerlendirmeleri ise Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapıldı. Ön değerlendirmeyi geçen bin 440 projenin sahibi öğrenciler, 22-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında bahse konu 12 bölgede eş zamanlı olarak çevrim içi sunumlar ile değerlendirildi. Bölge finalisti olan projeler ise 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın finalistleriyle birlikte 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yüz yüze yapılacak final yarışmasına davet edilecek.