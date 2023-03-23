Eskişehir’in yer aldığı bölgede işsizlik ve istihdam oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Eskişehir, Bilecik ve Bursa bölgesinde işsizlik oranı yüzde 8,9 olarak gerçekleşirken, istihdam oranı ise yüzde 50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’deki işsizlik ve istihdam oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Eskişehir, Bilecik ve Bursa’nın yer aldığı bölgede işsizlik oranı yüzde 8,9 olarak gerçekleşirken, istihdam oranı ise yüzde 50 oldu. Türkiye geneli işsizlik oranı yüzde 10,4, istihdam oranı ise yüzde 47,5 oldu.