Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Eskişehir’in 2023 yılı Şubat ayında ihracatı yüzde 13,6 artarken, ithalatı ise yüzde 4,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerinde Şubat ayı genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı. TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2023 Şubat ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,6 artarak 112 milyon 416 bin dolar, ithalat yüzde 4,7 azalarak 89 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de Şubat ayında ihracat yüzde 6,4 azaldı. İthalat yüzde 10,1 arttı.