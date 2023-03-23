Eskişehir’deki 202 arıcıya 60 bin 100 kilogram şeker desteği

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği koordinasyonuyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünce temin edilen 60 bin 100 kilogram toz şeker 202 arı yetiştiricisine teslim edildi.

Şeker dağıtımı için gerçekleştirilen törene Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Türkiye Şeker Fabrikaları Eskişehir Müdürü Mehmet Yüksel, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit ve arı yetiştiricileri katıldı. Gümüş yaptığı konuşmada “Arı Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı 202 arıcıya toplam 60 bin 100 kilogram şekeri bugün teslim ediyoruz. Verilen toz şekerler yeterli polen oluşumuna kadar olan dönemde yaşanabilecek arı ölümlerini engellemek için yapılan ilkbahar beslemesinde kullanılacak. Bakanlığımız ve Şeker Fabrikaları A.Ş güzel bir işbirliği ile siz arı üreticilerimize bu desteği sağladılar. Üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.