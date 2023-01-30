Eskişehir’de “Oyun ile Matematik” semineri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı matematik seferberliği çerçevesinde Eskişehir’de gerçekleştirilen çalışmalara "Oyun ile Matematik Semineri" eklendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Anaokulunda düzenlenen seminerde matematik seferberliği ile doğa pedagojisi ve matematiği birleştirerek yapılabilecek çalışmalardan örnekler paylaşıldı. Doğadaki matematiği keşfetmek için uygulamalar ve oyun temelli çözüm yolları içeren çalışmalar yapıldı. Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen seminere, öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan, ekibi ve öğretmenler katıldı. Matematik eğitiminde okul öncesinden itibaren, "Matematik okuryazarlığını geliştirmek", "Matematiğin yaşamın içinde yer aldığını keşfetmelerini sağlamak" ve "Matematiği tüm çocuklara ulaştırmak" hedefleri için çalışmalar yapılması gerektiği konusunda paylaşımlar gerçekleştirildi.

“Hedefimiz öğrencinin merak etmesini sağlamak”

Öğretmenlerle birlikte seminere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Matematiği anlamak, hayatı anlamaktır. Bakanlığımız tarafından başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Matematik Seferberliği çerçevesinde ilimizde gerçekleştirilen çalışmalardan olan Okul Öncesi Eğitimde Oyun ile Matematik Semineri’nde öğretmenlerimizle bir arada olmaktan ve matematikte öğrenme yaklaşımındaki gelişmeleri görmekten mutluluk duyuyorum. Hedefimiz öğrencinin merak etmesini sağlamak, düşündürmek, gözlem yaptırmak, problem çözme yöntemi geliştirmelerini sağlamaktır. Sonrasında süreci değerlendirerek gelişimlerindeki katkıyı görmek istiyoruz. Matematik hem yaşam becerisi hem de yaşamın kendisidir. Öğrencilerimizin sınıfta öğrendiği matematiği hayatlarına entegre ettiğimizde öğrenimi çok daha keyifli ve kolay olacaktır. Bunun farkında olan bu yolda emek veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.