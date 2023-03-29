Eskişehir’de ayçiçeği ve tohumluk mısır özel üretim tarım alanları değerlendirildi
ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE 28.03.2023 TARİHİNDE ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA YOLU HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONUNDA ESKİŞEHİR İLİNDE TOHUMLUK AYÇİÇEĞİ VE TOHUMLUK MISIR EKİLİŞLERİ İÇİN ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA ÖZEL ÜRETİM ALANLARI KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI.
Eskişehir’de tohumluk ayçiçeği ve tohumluk mısır ekilişleri için özel üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla Özel Üretim Alanları Komisyonu toplantısı yapıldı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, konu ilgili ilçe müdürleri, Tepebaşı Ziraat Odası ve Tohum Yetiştiricileri Altbirliği temsilcileri ve konu sorumluları katılım sağladı. Toplantıda; üretici firmalar tarafından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen tohumluk ayçiçeği ve tohumluk mısır ekilişleri için özel üretim alanı talep edilen yerler ve bu yerlere yapılan çiftçi itirazları komisyon tarafından değerlendirildi. 2023 üretim yılına ait tohumluk ayçiçeği ve mısır özel üretim alanları tespit edilerek komisyon kararına bağlandı.