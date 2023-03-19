Eskişehir’de aralıklı yağmur ve çok bulutlu hava hakim olacak

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Eskişehir ve çevresinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa’da aralıklı yağmurun etkili olması ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Eskişehir kent merkezinde hava sıcaklığının 7-8 derece civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzeybatı yönünden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava durumuyla ilgili bölge için herhangi bir uyarı bulunmuyor.