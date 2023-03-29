Eskişehir’de aniden bastıran kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için soğuk hava ve kar uyarısının ardından kentte öğleden sonra beklenen kar yağışı etkili oldu.

Haftaya sıcak havayla başlayan Eskişehir’de hava sıcaklığının bir anda 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Eskişehir kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışından korunmak için şemsiyelerini açtığı görülürken, bazı vatandaşlar ise dükkânların tentelerinin altına sığındı. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.