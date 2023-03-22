Eskişehir’de 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de 2 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşların panik ve merak dolu bakışları altında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mamure Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Birçok vatandaş söndürme çalışmalarını film izler gibi izledi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında 1 itfaiye eri yüzünden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan itfaiye erine müdahale edildi.

“İtfaiye gelesiye kadar çatı tutuştu”

Yangın çıkan apartmanın altında işyeri bulunan Hatice Çubuk, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Komşular eşime telefon etti çatıdan duman çıkıyor diye. Biz de itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelesiye kadar çatı tutuştu. Bu çatıdan çıkan bir şey, orada kiracı kalıyor. 15 günde bir koli koli kağıt getiriyor. Bu sabahta ses vardı. İçerisi su olmuştur. Ölüme çare yok. İçeriyi temizleriz gider.”