Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşlar ani sel ve su baskınına karşı uyarıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge geneli için hava tahmin raporu yayınlandı. Raporda, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya için yerel kuvvetli olarak gök gürültülü sağanak yağış beklentisi yer aldı. Eskişehir merkezinde ve ilçelerinde ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Yayınlanan hava tahmin raporunda bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük hava sıcaklığının ise 18 derece ile Mihalıççık’ta görüleceği belirtildi.