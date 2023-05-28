Eskişehir ve çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün öğleden sonrası ve yarın için Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından ’Sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Bugün ve yarın öğlenden sonra başlayıp saat 20.00’ye kadar süreceği tahmin edilen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.