Eskişehir çiftçisine meyve ağaçlarında aşılama kursu

Eskişehir Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu’ çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu kurs, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kurumda görevli teknik personel Dr. Gül Kılıç tarafından 42 çiftçinin başvurusu üzerine gerçekleşti. 88 saat 5 modülden oluşan kurs programında, meyve ağaçlarında budama dışında çiftçilere bitkilerde besin maddesi noksanlıkları, gübreler, gübreleme programlarının nasıl yapılması gerektiği, Eskişehir ilinde yetişen meyve türleri ve yetiştirme teknikleri ile aşı ve aşılama yöntemleri anlatılırken, budama ve aşılama konularında uygulama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama modüler programı çerçevesinde açılan kurs sonunda 25 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Düzenlenen kurslarda hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle, üreticilerin ve yetiştiricilerin bilgi ve becerilerinin üst düzeye çıkarılması hedeflenirken, çiftçi kurslarının önümüzdeki dönemlerde de yapılması planlanıyor.