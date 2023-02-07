Eskişehir Adliyesi’nde afetzedeler için dua ve saygı duruşu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen konferans öncesinde saygı duruşunda bulunularak depremzedelere dua edildi.

Eskişehir Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferans öncesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Mahkeme Başkanları ile Hakim ve Savcıların yanı sıra kolluk kuvvetlerinden gelen katılımcılar Kahramanmaraş’ta ve çevre illerinde meydana gelen depremler ile hayatını yitiren vatandaşlar ve kurtulan yaralılar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu ardından adliyede görevli İmam Zeynel İlhan eşliğinde dualar edildi. Konferansın ardından konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ülkede meydana gelen depremler ile yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet dileyerek, “Türkiye’mize geçmiş olsun. Afet bölgesinde bulunan vatandaşlarımız için kurumlarımızca seferberlik ilan ettik. Hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.